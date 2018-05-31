Изумрудную свадьбу сыграли в новом Дворце бракосочетания в Актобе

По инициативе главы региона в Актюбинской области ведется масштабное строительство социальных объектов в рамках социальной ответственности бизнеса и государственно-частного партнёрства.

В Актобе состоялась церемония открытия нового Дворца бракосочетания. В торжественном мероприятии приняли участие Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова и аким области Бердыбек Сапарбаев, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

- Сегодня мы стали свидетелями очень хорошего события - открытия нового Дворца бракосочетания. Для молодежи в стране делается многое. Глава государства подписал Указ о молодежной политике, есть концепция по гендерной и семейной политике, которая работает до 2030 года. Будущее в руках молодежи. В этом Дворце для молодежи будет начинаться новая жизнь, и пусть она будет наполнена счастьем. Пусть здесь зарождается много новых крепких семей, в которых будет много детей, - отметила в поздравительной речи Г.Абдыкаликова.

По инициативе главы региона в Актюбинской области ведется масштабное строительство социальных объектов в рамках социальной ответственности бизнеса и государственно-частного партнёрства. В прошлом году введены в эксплуатацию Академия творчества, Центр искусств, Дворец единоборств, дом творчества семьи Жубановых, хоккейный модуль «Олимп» и многие другие проекты.

Стоимость строительства Дворца бракосочетания - порядка 1,5 млрд тенге. Помимо современных строительных материалов, использованных при возведении и отделке здания и помещений, здесь созданы все условия для комфорта молодоженов и гостей. Дворец представляет собой целый комплекс. В него входят четыре зала, где будут заключать браки в торжественной обстановке. Они оформлены в разных стилях, также имеется зона ожидания для молодоженов.

- Я думаю, мечта каждого человека – завести хорошую семью. Семья – это ячейка любого государства. От согласия, мира и успехов каждой семьи зависит успех государства. Поэтому Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев этим вопросам уделяет большое внимание. Мы счастливы, что отмечаем этот праздник совместно с Государственным секретарем нашей страны Гульшарой Наушаевной, депутатами Мажилиса Парламента, заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана. Это вдвойне радостно, - отметил в поздравительной речи аким области Бердыбек Сапарбаев.

Символическую ленту перерезали Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова и заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Леонид Прокопенко.

Затем гости осмотрели новый объект и приняли участие в церемонии чествования юбиляров, проживших в любви и согласии 50 и 55 лет. Сегодня супруги Хамза и Майра Токкужины празднуют золотую, а чета Орынбасара и Гулназияи Даулембаевых - изумрудную свадьбы. Их супружеская жизнь станет примером для других молодых пар, которые в этот день связали себя узами брака.

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