Департамент ЧС ЮКО призвал соблюдать в горах правила безопасности

С начала года представителями ДЧС ЮКО распространено около 7000 листовок, информирующие о мерах безопасности, проведено 165 разъяснительных встреч.

С начала текущего года сотрудниками спасательного отряда осуществлены 3 поисково-спасательных выезда в горную местность, спасено 5 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года совершено 7 выездов и спасены 17 человек. Об этом сегодня на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда ДЧС ЮКО Талгат Байсариев, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

По его словам, основными причинами несчастных случаев с людьми в местах массового отдыха является несоблюдение мер безопасности.

«Для предотвращения несчастных случаев в горах нужно чтобы выбранное направление совпадало с уровнем подготовки и возможностями участников. Вместе с тем, необходимо тщательно изучить маршрут движения. Кроме того, перед восхождением в горы нужно ознакомиться с рельефом местности, опасными местами и водными источниками, а также предварительно ознакомиться с прогнозом погоды», - сказал Т.Байсариев.

Помимо этого, спикер отметил, что для предотвращения несчастных случаев в горных районах, желательно чтобы люди ходили группой. Нежелательно купаться в горных озёрах, потому что есть вероятность замёрзнуть. Во время грозы и молнии нужно как можно быстрее спуститься с горы. Наряду с этим, стоит держать подальше от людей железные вещи и не сидеть под деревом, маркированными столбами и возле водохранилищ.

В целом с начала года представителями ДЧС ЮКО распространено около 7000 листовок, информирующие о мерах безопасности, проведено 165 разъяснительных встреч.

Напомним, в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить на круглосуточные бесплатные номера 101, 112.

Пресс-служба акима ЮКО

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