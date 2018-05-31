Назначен новый руководитель Антикоррупционного бюро РК по Костанайской области
Им стал Салауат Муксимов.
Приказом председателя АДГСПК Алика Шпекбаева руководителем территориального департамента Агентства по Костанайской области назначен Салауат Муксимов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.
С 2016 года Салауат Муксимов занимал должность директора департамента антикоррупционной политики центрального аппарата Агентства. В компетенцию указанного департамента входят вопросы превенции коррупции, проведение антикоррупционного мониторинга и анализа коррупционных рисков.
Приобретенные навыки, стратегическое видение и успешный опыт работы в сфере реализации антикоррупционной политики государства позволят Салауату Муксимову применить их на региональном уровне и эффективно использовать профессиональный потенциал.
Справочно: Салауат Муксимов родился в 1980 году в Атырауской области.
В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист». Также является выпускником Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, доктор PhD в сфере государственного и местного управления.
Трудовую деятельность начал в 2001 году преподавателем Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.
Имеет опыт работы в Сенате Парламента Республики Казахстан.
С 2013 по 2014 годы работал руководителем Управления внутренней политики Северо-Казахстанской области.
До назначения на должность директора департамента антикоррупционной политики АДГСПК Салауат Муксимов прошел необходимые ступени карьерной лестницы в Агентстве, занимая должности главного инспектора, а затем и руководителя управления в указанном департаменте.
Пресс-служба АДГСПК РК
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!