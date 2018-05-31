Как изменится город Талдыкорган?!

В Талдыкоргане появятся новый драматический театр, въездная арка, фонтаны, плавательный бассейн и многое другое.

Областной центр Алматинской области за несколько лет изменился до не узнаваемости, но на этом местные власти не останавливаются. И в скором времени планируются сдача ряда социально значимых объектов, передает zakon.kz.

Среди них, "правительство для граждан", новый драматический театр, въездная арка, фонтаны, плавательный бассейн и многое другое.

Правительство для граждан в этом здании расположатся Центр обслуживания населения и Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости. Помимо того расположатся 64 жилых квартир для сотрудников. Учреждение будет соответствовать всем современным требованиям.

Открытия Драматического театра талдыкорганцы ждут с нетерпением. Так ожидается, что в новом здании будет идеальная акустика и созданы все условия для комфортной работы театральной труппы. Театр будет рассчитан на 510 мест. Уже этим летом театр будет радовать горожан новыми представлениями.

Не остается в стороне и юго-западный жилой массив. На сегодня здесь строятся шесть жилых многоэтажных домов. Так уже в скором времени более 168 семей станут обладателями долгожданных квадратных метров. Кроме того, строят музыкальную и две общеобразовательных школ.

Музыкальная школа отличается интересным архитектурным решением, контур здания образует амфитеатр, рассчитана на 300 учащихся. Двухэтажная школа, имеется отдельный концертный зал на 200 мест.

В новом юго-западном жилом массиве расположится бассейн и спортивный манеж. Площадь бассейна составит тысяч квадратных метров. Здание будет двухэтажное. Площадь застройки больше восьми тысяч квадратных метров. Его особенность - необычный архитектурный облик, похожий на силуэт рыбы. В новом бассейне можно будет проводить соревнования мирового уровня, ведь в новом сооружении будет четыре бассейна. Два по 50 метров в длину и 25 метров в ширину, еще два для олимпийских игр: один тренировочный, другой для проведения соревнований. Зрительская трибуна рассчитана 570 мест. После эксплуатации бассейна в Талдыкоргане будут проводить соревнования на международном уровне.

Меняется облик и въездной арки в город по автотрассе «Алматы-Талдыкорган». Теперь при въезде можно увидеть красивейшую надпись Талдыкорган на латинской графике. Кроме того, уже имеются полосы зеленых насаждений, с аллеями ясеня, дуба, ивы, можжевельника. На въезде в Талдыкорган появятся также красивые беседки, фонтаны, кафе, места для отдыха граждан, парковочные карманы и дорожные развязки.

Еще одной достопримечательностью станет центральная площадь, которую в ближайшие годы украсят семь современных фонтанов. Реконструируют все старые и построят новые. В их строительстве будут использованы инновации, активно применяемые сегодня в мире при возведении таких объектов.

Новые фонтаны забьют всеми цветами радуги, появится светомузыкальная подсветка, сухой фонтан, пенный и классический. Вся территория площади уже облицована новой брусчаткой, в скором времени появятся новые скамейки, малые архитектурные формы.

Помимо этого, на сегодняшний день идет реконструкция Дворца культуры, а именно ведутся облицовочные работы. Теперь площадь станет намного краше, и все объекты будут выполнены в едином архитектурном стиле.

- Перед нами стоят большие задачи. И мы делаем все, чтобы сделать город еще краше. Половина объектов уже сдадим в этом году, а другие в следующем. Все они уникальны по дизайну, и каждый из них станет достопримечательностью и украшением города. Особое внимание мы уделяем качеству, - подчеркнул руководитель управление архитектуры и градостроительства Алматинской области Даркен Нуржанов.

Стоит отметить, в известной социальной группе «Талдыкоргана» был опубликован пост о том как изменится областной центр. В нем также были фотографии будущих архитектурных объектов.Жители города были восхищены новыми объектами. За час пост собрал больше 60 комментариев, многие жители выражали в нем благодарность за такие положительные изменения города.

Напомним, в прошлом году в областном центре сданы ряд уникальных объектов. Таких как «Салтанат Сарайы», «Выставочный комплекс» , «Дворец школьников» , «ЦОМ». Кроме того, теперь Талдыкорганцы и гости города могут прогуляться по новому парку «Жастар», по набережной, по аллее в Восточном микрорайоне и другим красивым местам.

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