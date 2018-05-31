Байбек лично поговорил с алматинцами

В ходе личного приема акимом города были рассмотрены вопросы благоустройства дворов, обустройства нерегулируемых пешеходных переходов, сноса нелегальных парковок и многое другое.

Аким Алматы Бауыржан Байбек провел прием граждан в общественной приемной городского филиала партии «Нұр Отан», сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Так, в ходе встречи с главой мегаполиса жительница Бостандыкского района Надежда Ерольская подняла вопрос о возможном строительстве многоэтажного жилого комплекса на территории парка «Южный»

Присутствовавший на встрече генеральный директор компании «Тurkuaz Invest» Зеки Пилге отметил, что территория находится в частной собственности и уже проведена процедура сбора подписей с порядка 100 жителей одного дома.

Выслушав стороны, Бауыржан Байбек подчеркнул, что необходимо учитывать мнение жителей всех прилегающих к парку домов. Ранее он уже поручил скорректировать проект реконструкции парка с учетом рекомендаций жителей района.

«В соответствии с законодательством вы должны были провести общественные слушания и получить разрешение большинства жителей близлежащих домов. В Доктрине партии «Нұр Отан» сказано, что Верховенство Закона – это основа справедливого общества и равенства возможностей для всех. Более 400 жителей написали открытое письмо в акимат, партию и выразили свое несогласие. Поэтому необходимо в 10-дневный срок на площадке «Нұр Отана», куда обратились горожане, провести общественные слушания и в рамках закона принять решение», - сказал глава мегаполиса.

В свою очередь заместитель акима города Султанбек Макежанов доложил, что решение Градостроительного совета носило отлагательный характер и было отменено, так как застройщик не провел должным образом общественные слушания, ограничившись согласием жителей лишь одного дома. Кроме того, в 2017 году в связи с длительным неиспользованием Управлением по контролю за использованием и охраной земель города было наложено обременение на данный участок.

Также стало известно, что акимат Алматы включил автовокзал «Сайран» и городской ипподром в предварительный список памятников истории. Кроме того, управляющей компанией КЦДС «Атакент» приняты обязательства по возврату на безвозмездной основе 8 гектаров земельных участков, находящихся в частной собственности. Ранее акимат Алматы расторгнул договор на право временной аренды 23 га земельного участка. Вместе с тем, руководство выставочного комплекса продолжит работы по благоустройству территории в соответствии с концепцией «Города для пешеходов».

В ходе личного приема акимом города были рассмотрены вопросы благоустройства дворов, обустройства нерегулируемых пешеходных переходов, сноса нелегальных парковок и др.

В целом, за последние два года в городе отремонтировано уже 732 двора, 185 домов и 222 лифта. До конца года количество благоустроенных дворов планируется довести до 37% или 1400 дворов от их общего числа.

За последний год обустроено 105 нерегулируемых пешеходных переходов, построено 49 км новых линий наружного освещения, заменено 33,6 тыс. светильников и 5,5 тыс. опор. В текущем году планируется построить еще около 80 км новых линий.

С начала года в городе трудоустроено 12,3 тыс. безработных и самозанятых, из них 40% женщины. До конца года планируется трудоустроить более 32 тыс. человек.

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