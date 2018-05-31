Казахстан предложил Китаю продавать ему больше зерна

Казахстан хочет увеличить поставки отечественного зерна до 1 млн. тонн.

Заместитель Премьер-Министра – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан У. Шукеев провел встречу с Заместителем начальника управления продовольствия государства г-жой Цзэн Лиин, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в зерновом секторе между Казахстаном и Китаем.

А именно увеличение квоты казахстанского импортируемого зерна в КНР до 500 тыс. тонн в 2019 году, а в 2020 году до 1 млн. тонн.

Кроме того, казахстанской стороной было предложено распределить квоты между другими игроками зернового внутреннего рынка КНР.

В настоящее время 95% квотированного зерна распределяется государственной компанией «COFCO».

Справочно: State Administration of Grain (SAG) является административным правительственным агентством Китая, отвечающим за сектор зерна. SAG стремится обеспечить национальную продовольственную безопасность, продвигая развитие зернового сектора, осуществляя макрорегулирование зерна, управляя центральными зерновыми запасами и осуществляя международное сотрудничество и обмены.

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