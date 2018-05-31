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Грабители унесли ящик с пожертвованиями из мечети в Алматинской области

На место происшествия была в срочном порядке направлено следственно-оперативная группа.

Фото : inform.kz31 мая 2018, 20:41

Полиция Алматинской области разыскивает неизвестных лиц, укравших ящик с пожертвованиями в сельской мечети, передает корреспондент МИА «Казинформ» cо ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

По словам стражей порядка, инцидент произошел в селе Кырбалтабай Енбекшиказахского района Алматинской области.

«31 мая примерно в 12.00 часов от представителей духовенства поступило сообщение о краже ящика с добровольными пожертвованиями. На место происшествия была в срочном порядке направлено следственно-оперативная группа. Принято соответствующее заявление. Стражами порядка ведутся все необходимые следственные мероприятия», - отметили в полиции.

Досудебным делом занимаются сотрудники Енбекшиказахского РУВД.


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