Грабители унесли ящик с пожертвованиями из мечети в Алматинской области
На место происшествия была в срочном порядке направлено следственно-оперативная группа.
Фото : inform.kz31 мая 2018, 20:41
Полиция Алматинской области разыскивает неизвестных лиц, укравших ящик с пожертвованиями в сельской мечети, передает корреспондент МИА «Казинформ» cо ссылкой на пресс-службу областного ДВД.
По словам стражей порядка, инцидент произошел в селе Кырбалтабай Енбекшиказахского района Алматинской области.
«31 мая примерно в 12.00 часов от представителей духовенства поступило сообщение о краже ящика с добровольными пожертвованиями. На место происшествия была в срочном порядке направлено следственно-оперативная группа. Принято соответствующее заявление. Стражами порядка ведутся все необходимые следственные мероприятия», - отметили в полиции.
Досудебным делом занимаются сотрудники Енбекшиказахского РУВД.
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