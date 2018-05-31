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Касым-Жомарт Токаев принял послов Узбекистана и Беларуси

Участники встречи рассмотрели перспективы дальнейшего развития межпарламентских контактов, а также сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, гуманитарной сферах.

Фото : пресс-служба Сената Парламента РК31 мая 2018, 20:46

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил посла Узбекистана С. Ниязходжаева с вступлением в должность и пожелал ему успехов в работе на благо традиционно дружественных отношений между нашими государствами, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер Сената назвал Узбекистан ключевым политическим и экономическим партнером Казахстана в регионе.

«В последнее время мы с удовлетворением наблюдаем бурный подъем в развитии сотрудничества между нашими странами в различных областях. Такое развитие событий полностью отвечает устремлениям народов Казахстана и Узбекистана», – сказал К. Токаев.

Определяющим фактором укрепления двустороннего стратегического партнерства, по мнению Председателя Сената, являются доверительные отношения и взаимопонимание между главами наших государств.

Собеседники отметили, что активное взаимодействие законодательных органов является важным элементом сотрудничества двух стран. К. Токаев пригласил Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана совершить ответный визит в Казахстан.

Вопросы укрепления межпарламентского диалога были в центре внимания на встрече К. Токаева с послом Беларуси А. Ничкасовым.

Глава верхней Палаты Парламента высоко оценил уровень взаимодействия законодателей Казахстана и Беларуси в двустороннем формате и в парламентских ассамблеях СНГ, ОДКБ и ОБСЕ. Деятельность депутатов, как считает К. Токаев, имеет очень важное значение в сближении двух государств в рамках интеграционных объединений.

Участники встречи рассмотрели перспективы дальнейшего развития межпарламентских контактов, а также сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, гуманитарной сферах.


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