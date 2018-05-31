Нашлась пропавшая в Жамбылской области старшеклассница
После долгих поисков беглянка нашлась в Таразе у подруг.
Фото : Fishki31 мая 2018, 21:07
О завершившихся поисках пропавшей месяц назад в Жамбылской области 9-классницы рассказали полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, в апреле с заявлением о пропаже дочери в полицию обратились родители девочки. 9-классница Аклима Кабанбай из села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области рано утром 24 апреля вышла из дома, когда все спали, и исчезла в неизвестном направлении. По словам родителей, девушка страдает врожденным неврологическим заболеванием.
Как рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в управлении криминальной полиции, после долгих поисков беглянка нашлась в Таразе у подруг.
«Из дома ушла из-за разногласий с родными, поэтому и сорвалась. Обнаружили ее случайно полицейские. Часто такие случаи бывают, когда молодежь, подростки, из-за непонимания в семье, из-за плохих отношений с родителями прячутся и друзей, даже в другие города срываются. В основном, в Алматы уезжают. Побродят, успокоятся и - или сами возвращаются, или наши сотрудники выезжают и их задерживают», - прокомментировали в управлении криминальной полиции ДВД Жамбылской области.
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