В бывшем здании НКВД Алматы откроется музей в память о репрессированных

Официальное открытие планируется на декабрь 2018 года.

Памятник жертвам политических репрессий установили в Алматинской области в селе Жаналык. А в бывшем здании НКВД Алматы открыли специальный музей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В селе Жаналык захоронено свыше четырех тысяч людей, пострадавших от репрессий в 1937-1938 годы. «Вечная память о каждом - наша священная обязанность. В рамках президентской программы «Рухани жаңғыру» на средства местного бюджета принято решение построить музей памяти жертв политических репрессий. На строительство было потрачено 288 миллионов тенге. Строительные работы будут завершены в ноябре текущего года», - рассказал на открытии памятника в селе Жаналык аким Алматинской области Амандык Баталов.

Сейчас совместно с ведущими историками страны ведется подготовка экспозиции, собирают все необходимые материалы. Официальное открытие музея планируют на декабрь 2018 года.

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