"Кайрат" одержал волевую победу над "Актобе"

31 мая 2018, 21:41

Алматинцы сократили отставание от "Астаны" в таблице КПЛ.

Футболисты "Кайрата" победили "Актобе" в домашнем матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 31 мая, в Алматы и завершилась со счетом 3:2. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

На третьей минуте капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан забил первый мяч в матче. Еще до перерыва "Актобе" не только отыгрался, но и вышел вперед. Дубль у гостей полузащитник Маркос Пиззелли: на 15-й минуте он реализовал штрафной, а на 30-й поразил ворота Владимира Плотникова точным ударом из-за пределов штрафной.

Уйти от поражения "Кайрат" смог во втором тайме. На 77-й минуте хорватский полузащитник Иво Иличевич сравнял счет, а в концовке вышедший на замену уругвайский форвард Уго Сильвейра принес алматинцам волевую победу.

С 30 очками "Кайрат" идет вторым, отставая от "Астаны" на пять баллов - при этом столичный клуб провел на два матча меньше. Последнее, 12-е, место с восемью очками занимает "Актобе", который по ходу сезона был лишен шести баллов за долги перед бывшим игроком Данило Неко.


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