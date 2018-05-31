Айтимова – нельзя накормить школьника на 100 тенге

В некоторых областях управления образования требуют от организаторов школьного питания укладываться в сумму - 100 тенге на ученика.

Депутат сената Бырганым Айтимова потребовала обеспечить казахстанских школьников качественным питанием, сообщает Sputnik Казахстан.

Выступая с запросом, Айтимова отметила, что в СМИ часто появляется информация о пищевых отравлениях школьников. Сенатор отметила, что питание учеников должно быть рациональным и здоровым, так как в это время происходит становление организма.

"К сожалению, в последнее время в ряде школьных столовых меню не всегда отвечает требованиям. Блюда готовят с грубейшими нарушениями, имеют место обсчет и обвес. При проведении тендеров на осуществление питания школьников в ряде областей местные управления образования требуют, чтобы стоимость питания на одного учащегося не превышала 100 тенге. Ну что можно приготовить на 100 тенге?" — возмутилась Айтимова.

Кроме того, ежегодно меняется организатор школьного питания, так и не успев приобрести опыт работы в данной области. Следствием этого являются участившиеся случаи отравления в школьных столовых.

Сенатор потребовала провести комплекс мероприятий по обеспечению горячим питанием школьников начальных классов, в том числе в сельской местности.

Кроме того, Айтимова предложила увеличить сроки действия договора услуг по организации питания в организациях образованиях с одного года до трех лет, а также рассмотреть положительный опыт работы комбинатов школьного питания в Москве и создать подобные комбинаты в Казахстане в рамках государственно-частного партнерства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!