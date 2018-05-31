Руководители фангрупп из Европы, Азии и США приехали к Димашу Кудайбергенову в Актобе

Фанаты побывали в школе и колледже, где учился их кумир, а затем встретились с ним лично.

Сегодня в Актобе на встречу со своим кумиром Димашом Кудайбергеном прибыли руководители фангрупп из США, Китая, Японии, Германии, Польши, Малайзии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фанаты побывали в средней школе №32, музыкальном колледже Димаша Кудайбергена, на мастер классе его учителя вокала Марата Айтимова, а затем встретились со своим кумиром в «Сити центре».

«Димаш объединил весь мир, несмотря на различие культур, языков, мы объединились вокруг него благодаря Интернету, голосу, характеру Димаша. Я узнала о Казахстане благодаря Димашу, приехала в эту страну, которая мне очень понравилась прежде всего своими гостеприимными жителями. В Казахстане я во второй раз. У меня появилось здесь много друзей, мне нравится казахская музыка, особенно домбра. Когда я уезжаю домой в Аризону, я скучаю по Казахстану. Здесь другие люди, они дружелюбные, я чувствую себя здесь по другому», - говорит основатель американского фанклуба «Феникс» Алиса Каллок.

В ходе встречи с фанатами отец Димаша Канат Айтпаев рассказал о творческих планах певца.

«Творческих планов много. Запланированы концерты в различных странах, приходит много предложений из стран Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Отсняли хороший клип, идет работа над другими песнями», - сказал К.Айтпаев.

На вопрос как пригласить Димаша на мероприятие, К.Айтпаев ответил, что Димаш будет рассматривать каждое предложение и если цели мероприятия его устроят, он постарается участвовать, как в случае с фестивалем «Бакытты бала», который пройдет 1 июня в Актобе. На вопрос местного фаната будет ли организован концерт для земляков в Актобе, К.Айтпаев ответил, что для такого концерта необходима большая подготовка, но в планах такой концерт есть.

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