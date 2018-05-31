Головкину посоветовали отказаться от условий Канело

Договоренность о бое 5 мая предусматривала преимущество Альвареса в разделении призового фонда в пропорции 65 на 35. После всех негативных последствий Головкин задумался о более выгодных условиях.

Спортивный обозреватель Yahoo Sports Кевин Айол опубликовал статью, в которой дал свою оценку ситуации относительно второго поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает Vesti.kz.

"Де Ла Хойя имел наглость заявить, что он рассматривает Спайка О’Салливана в качестве потенциального соперника для Альвареса вместо Головкина. Удачи Канело в попытке заработать такой гонорар в бою против О’Салливана.

Это не критика в адрес О’Салливана (28-2, 20 КО), опытного бойца, но его известность совершенно не сравнима с известностью Головкина, и он будет явным аутсайдером в бою против Альвареса. В то время как второй бой Альварес - Головкин мог бы легко принести 1,5 миллиона PPV или больше, бой Альварес-О’Салливан может не набрать и 250 тысяч.

Утверждение о том, что есть большие сложности в достижении договоренности о втором бое, смешно. Широко разрекламированный бой 16 сентября между Головкиным и Альваресом завершился ничейным результатом и принес 1,3 миллиона PPV. Бой принес бы намного больше PPV, если бы тремя неделями ранее не состоялся бой Флойда Мейвезера и Конора МакГрегора, который собрал 4,4 миллиона PPV.

Договоренность о бое 5 мая предусматривала преимущество Альвареса в разделении призового фонда в пропорции 65 на 35. После всех тех негативных для него последствий, связанных с боем 5 мая, который в итоге не состоялся, Головкин задумался о более выгодных условиях. И нельзя его за это винить.

Заявления Де Ла Хойи в интервью The Ring смехотворны во всех отношениях, в особенности его слова о том, что Головкин не хочет драться с Канело.

Он повел себя так, как будто совершенно определенно доказано, что кленбутерол попал в организм Альвареса без его ведома, но это не так. Но Де Ла Хойя упомянул о сдаче Альваресом проб волос, сдаче проб мочи, затребованных Спортивной комиссией Невады, и возвращение в программу добровольного тестирования VADA, как о своего рода уступках, на которые Альварес пошел ради того, чтобы второй бой состоялся.

Это, очевидно, были не уступки с его стороны.

Спортивные чиновники из Невады назначили ему пробы волос из-за того, что он дважды провалил допинг-тесты 17 и 20 февраля.

Они же назначили ему пробы мочи по той же самой причине.

Он вернулся в программу VADA потому, что оказался под огромным давлением со стороны общественности, в частности после того, как Де Ла Хойя 25 апреля в интервью TMZ заявил, что Альварес будет сдавать пробы каждый день, с нынешнего дня и до следующего боя в сентябре.

Де Ла Хойя заявил об этом TMZ с честным лицом, хотя и знал, что Альварес уже не участвовал в программе тестирования.

Golden Boy с помощью своих солидных ресурсов в СМИ запустил рассказ о том, что успешное прохождение теста волос очистило Альвареса от всех подозрений и что его объяснение попадания кленбутерола в его организм через мясо подтверждено.

Он мог съесть стейк, загрязненный кленбутеролом. Или он мог сознательно принять таблетку кленбутерола в надежде получить преимущество. Проблема в том, что нет такого теста, который определенно исключает тот или иной вариант. Тест волос и тест мочи могут показать наличие запрещенного WADA кленбутерола в организме. Ни один из этих тестов не может показать, как вещество попало в организм.

Альварес получил бы свои 65 процентов от призового фонда - и, честно говоря, это огромная неудача промоутера Головкина Тома Леффлера, не пытавшегося с самого начала добиться лучших условий для своего боксера, - если бы не провалил допинг-тесты и не вынужден был отказаться от боя.

Он потерял миллионы долларов, но он лишил миллионов долларов и Головкина. Он не доказал, что принимал запрещенное вещество неумышленно, но Golden Boy выставлял его жертвой обстоятельств.

Головкину это не нужно. Ему следует пойти своим путем. Пусть Альварес дерется с О’Салливаном, или Билли Джо Сондерсом, или Дэниэлом Джейкобсом, или Джермаллом Чарло. Будет сложно договориться с Сондерсом и с Чарло, советник которого Эл Хэймон серьезно не в ладах с Де Ла Хойей и Golden Boy.

Ни один из этих боев даже и близко не приблизится к тем доходам, которые бы принес второй бой Альвареса и Головкина. Когда Альварес дрался с Лайамом Смитом, продажи PPV составили 300 тысяч. Эта сумма будет большим успехом в случае боя с О’Салливаном.

Так что Головкин обладает бо́льшими, чем он думает, преимуществами в данной ситуации, а Альварес по-прежнему не может адекватно объяснить, как запрещенное вещество попало в его организм.

Головкину также следует разобраться с тем, кто ему друг. Альварес враждовал с главой WBC Маурисио Сулейманом и отказался драться за титул WBC в первом бою с Головкиным. После боя Головкин приехал в Мехико, чтобы оказать поддержку Сулейману. Чем Сулейман ему отплатил? Принял сторону Альвареса, своего соотечественника, и предложил Головкину принять предложение Альвареса и разделение 65 на 35. Он заявил об этом, несмотря на помощь Головкина и несмотря на то, что это совершенно не его дело, и он никак не участвует в переговорах.

Леффлеру следует установить срок окончания переговоров с Альваресом, и если они не приведут к результату к этому сроку, незамедлительно переключится на Сергея Деревянченко, обязательного претендента на титул IBF.

Это принесет намного меньше денег, но позволит сохранить репутацию", - написал Айол.

Напомним, Головкин и Альварес вели переговоры о поединке на 15 сентября, но они зашли в тупик из-за разногласий в вопросе о распределении доходов. Головкин хочет получить ровно половину, тогда как "Канело" готов дать только 35 процентов от общего призового фонда.