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Полицейские Алматинской области задержали "привлекательную воровку"

Во всех случаях потерпевшими являлись мужчины.

Фото : Forbes31 мая 2018, 22:28

Полиция Талдыкоргана задержала девушку, использовавшую свою внешность и обаяние для мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области, задержанной оказалась 21-летняя жительница Талдыкоргана. Доказана причастность задержанной к совершению 4 фактов мошенничества. Ее уже поместили под стражу, подозревается она в мошенничествах, связанных с дорогостоящими сотовыми телефонами. Во всех случаях потерпевшими являются мужчины.

«Подозреваемая действовала в местах массового скопления людей, где она подходила к мужчине, у которого просила телефон, чтобы позвонить и скрывалась в толпе. Каким-то образом она усыпляла бдительность своих жертв. Также используя, вероятно, привлекательную внешность и обаяние она не вызывала подозрение» - отметили в полиции.

По факту продолжается досудебное расследование, предусмотренное ст.190, находящееся в производстве сотрудников УВД Талдыкоргана.


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