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Павлодарец начал избивать жену и дочь в зале суда

Приставам с трудом удалось скрутить мужчину и вывести его на улицу.

Фото : MagadanMedia31 мая 2018, 22:38

Жителя Павлодара арестовали за то, что он устроил драку в здании суда. 33-летний мужчина избил бывшую жену и её старшую дочь от первого брака, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Инцидент произошел сразу после оправдательного приговора в отношении нового мужа потерпевшей. Его подозревали в развращении пятилетней падчерицы. Но родной отец девочки с этим не согласился и кинулся на бывшую жену: обвинил женщину в том, что она вышла замуж за извращенца.

Приставам с трудом удалось скрутить мужчину и вывести его на улицу. В итоге разъяренного отца обвинили в неуважении к суду и завели административное дело. Наряд полиции привез его на процесс прямо с работы.

- Постановлением суда он признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на одни сутки, - говорит пресс-секретарь Павлодарского областного суда Асель Кусанова.


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