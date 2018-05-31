Джонни Депп встречался с русскими девушками за деньги

За короткое свидание наедине артист потребовал тысячу долларов.

Актер и музыкант Джонни Депп, приехавший в Россию в рамках тура группы Hollywood Vampires, организовал в Москве платные встречи с русскими поклонницами. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что за короткое свидание наедине артист потребовал тысячу долларов. Предложение приняли 40 фанаток Деппа. Таким образом, за проведенные встречи он заработал почти 2,5 миллиона рублей. Журналисты взяли комментарий у одной из пообщавшихся с актером поклонниц, бизнесвумен Анастасии Ниязгуловой.

«Я зашла в комнату. И тут у меня случилась небольшая амнезия от дикого волнения. Я сказала Деппу по-русски что-то вроде: "А вот и ты, мой дорогой! Я только ради тебя сюда пришла!" Мы обнялись, и Джонни Депп легонько чмокнул меня в щеку. Пара фото, потом он повернулся ко мне и начал внимательно разглядывать мое лицо. Мне даже стало неловко. Тогда я спросила на английском: "Как ты?" Депп ответил: "О, спасибо, все отлично. Как ты?. Мы обменялись еще парой фраз, а потом он на русском языке сказал мне: "Спасибо", на что я на русском тоже ответила: "Да, пожалуйста!"» — рассказала Ниязгулова.

Она посетовала на то, что встреча была очень короткой.

Депп выступил в Москве и Санкт-Петербурге в составе группы Hollywood Vampires вместе с певцом Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри. В столице артист застенчиво рассказал журналистам, что ему нравится в русских девушках, а потом его забросали бюстгальтерами.

Источник: Lenta.ru

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