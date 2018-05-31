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Алматинцы займутся уборкой озера Сайран

Мероприятию придадут статус флешмоба.

Фото : Yvision.kz31 мая 2018, 23:02

Генеральная уборка озера Сайран пройдет 6 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Алматинскую федерацию триатлона.

Уникальный алматинский искусственный водоём Сайран - это место отдыха многих жителей нашего города. Алматинская федерация триатлона, Алматы марафон при поддержке акимата Алматы проведет генеральную уборку территории озера Сайран 6 июня с 9.00 утра.

«Социальное мероприятие пройдет в рамках проведения глобального спортивного события - Кубка Азии по триатлону, который впервые пройдет в Алматы в августе этого года. В городской уборке примут участие общественники, спортсмены, волонтеры»,- рассказали в пресс-службе федерации.

Место сбора участников чистого флешмоба - восточная сторона озера со стороны улицы Толе би.


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