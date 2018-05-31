Рабочие, высаживавшие деревья вдоль трассы Астана - Щучинск, недовольны зарплатой

Люди рассказывают, что на работу их принимали на словах, но не верить причин не было.

В Акмолинской области рабочие, которые высаживали деревья вдоль трассы Астана - Щучинск, устроили скандал. Люди остались недовольны своим заработком. Говорят, им обещали одну сумму, а дали в четыре раза меньше. При этом они засадили почти 100 гектаров и работали в авральном режиме, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Они говорят, что на деревья вдоль трассы Астана - Щучинск теперь не могут смотреть без слез. Две недели подряд они в авральном режиме высаживали яблони, березы и боярышник. И были уверены, что неплохо на этом заработают – каждому, по их словам, обещали по 100 тысяч тенге. Вот и работали на износ. Но их обманули.

- С утра до вечера мы работали, в девять приезжали, в шесть часов нас домой отвозили. Обед каждый сам, свой сам привозил. Вот мы в леса бегали. Туалета у нас не было даже. Как положено, с часу до двух наш обед. И мы выходили на работу опять. Выполняли свой план: сажали, и мы топтали за ними, - говорит Кенжегуль Молдахметова.

Люди рассказывают, что на работу их принимали на словах, но не верить причин не было. Хозяйство-то государственное. Дирекция лесхоза обещала четкий график и достойную зарплату: в бригаду набирали безработных со всей округи. А когда посадка и прополка закончились, все очень удивились. Им раздали всего по 23 тысячи, хотя обещали "хорошую зарплату".

О том, что трудовые договоры все-таки должны быть и там как раз прописана заработная плата, работники узнали лишь после. Когда начали скандалить, оказалось, дирекция упустила этот момент из виду, потому что дело это сезонное, а люди временные. Правда, будто оправдываясь, директор заявил: денег на участок оказалось немного.

По словам директора Урумкайского лесного хозяйства Жумабай Бектурова, на 96 гектаров было выделено 324 тысячи денег. Работало 20 человек. Вот в среднем и вышло по 32. И такой тариф во всех лесхозах. А люди возмущаются потому, что начальник участка не поставил их в известность.

Оказалось, оскандалившееся лесное хозяйство за 13 миллионов высаживает по госпрограмме деревья сразу на нескольких участках. На других пока никто не возмущался. Обиженные же работники собираются жаловаться в прокуратуру, если с ними не рассчитаются, как обещали. В противном случае грозятся выкопать все деревья обратно и посадить туда, откуда взяли. Говорят, будто березы и яблони они брали из соседних лесов.

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