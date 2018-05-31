Уральские рабочие закатали придорожные деревья в асфальт

Только после шума, который подняли горожане, бригада дорожников принялась выпиливать в новом асфальте аккуратные квадраты.

В Уральске дорожные рабочие закатали в асфальт придорожные деревья. Полотно аккуратно утрамбовали прямо впритык к многолетним стволам. Местные жители такими нормами строительства оказались весьма озадачены, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Ремонт дорог в этом году в Уральске принял небывалый размах: в порядок приводят сразу 50 улиц. Однако подход к этому порой обескураживает горожан. Спасать деревья рано утром приехали сотрудники ЖКХ, однако комментировать ситуацию не стали.

При этом на противоположной стороне все насаждения огородили, как и полагается. И только после шума, который подняли горожане, бригада дорожников принялась выпиливать в новом асфальте аккуратные квадраты.

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