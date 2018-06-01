Исекешев - на двадцатилетие Астаны ждем более 1 млн гостей

Для астанчан и гостей столицы подготовлено более 600 мероприятий, которые будут интересны для самых разных категорий населения.

В течение года на мероприятия, приуроченные к 20-летию Астаны, приедут более 1 миллиона гостей. Об этом сообщил аким города Асет Исекешев на брифинге для дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Для астанчан и гостей столицы подготовлено более 600 мероприятий, которые будут интересны для самых разных категорий населения. Это концерты, соревнования, фестивали и даже международная игра КВН. Градоначальник заверил, что для приема гостей подготовлена вся необходимая инфраструктура. Так, около 200 гостиниц должны вместить всех приезжих. Исекешев также отметил, что в столице действуют более 1100 объектов общественного питания.

- Сюда входят различные мероприятия в сфере циркового искусства, музыки. Очень много спортивных мероприятий, в том числе по национальным видам спорта. Будут задействованы все площадки, общественные пространства и это послужит дальнейшей популяризации Астаны, как центра делового и культурного туризма. Ожидается, что в течение 2018 года культурно-зрелищные мероприятия посетят свыше 1 млн человек, - говорит аким г. Астаны Асет Исекешев.

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