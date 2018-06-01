Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Фальшивые купюры шымкентский мошенник менял в ресторанах

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 80 тысяч тенге.

Фото : YouTube1 июня 2018, 00:09

В Шымкенте полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с фальшивыми купюрами, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.

В апреле этого года в Абайский ОП УВД г. Шымкента с заявлением обратился местный житель и сообщил о том, что в одном из ресторанов к нему подошел мужчина и попросил разменять 2 купюры по 20 тысяч тенге. Однако после размена выяснилось, что купюры фальшивые. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Абайского ОП по статье «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Абайского ОП УВД г. Шымкента задержали подозреваемого. Им оказался житель областного центра, который признался в содеянном. Следствием установлено, что задержанный причастен и к другому аналогичному преступлению. Так, в мае месяце аферист по той же схеме разменял фальшивые купюры по 20 тысяч тенге в другом ресторане города. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 80 тысяч тенге.

В настоявшее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Полицейскими проверятся причастность подозреваемого к совершению других преступлений.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты