Фальшивые купюры шымкентский мошенник менял в ресторанах

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 80 тысяч тенге.

В Шымкенте полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с фальшивыми купюрами, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.

В апреле этого года в Абайский ОП УВД г. Шымкента с заявлением обратился местный житель и сообщил о том, что в одном из ресторанов к нему подошел мужчина и попросил разменять 2 купюры по 20 тысяч тенге. Однако после размена выяснилось, что купюры фальшивые. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Абайского ОП по статье «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Абайского ОП УВД г. Шымкента задержали подозреваемого. Им оказался житель областного центра, который признался в содеянном. Следствием установлено, что задержанный причастен и к другому аналогичному преступлению. Так, в мае месяце аферист по той же схеме разменял фальшивые купюры по 20 тысяч тенге в другом ресторане города. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 80 тысяч тенге.

В настоявшее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Полицейскими проверятся причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

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