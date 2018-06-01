Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге

Авария произошла, когда машина выезжала из внутреннего двора одного из отелей на Вознесенском проспекте.

Авария произошла, когда машина выезжала из внутреннего двора одного из отелей на Вознесенском проспекте, сообщает Life.ru.

Автомобиль, на котором передвигался по Северной столице знаменитый американский актёр и исполнитель Джонни Депп, попал в небольшое ДТП.

Авария произошла, когда машина выезжала из внутреннего двора одного из отелей на Вознесенском проспекте. Водитель не смог с первого раза вписаться в поворот и врезался в стену. Немногим позже автомобиль снова продолжил движение.

Актёр в результате произошедшего не пострадал.

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