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Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге

Авария произошла, когда машина выезжала из внутреннего двора одного из отелей на Вознесенском проспекте.

Фото : CarsWeek.ru1 июня 2018, 00:36

Авария произошла, когда машина выезжала из внутреннего двора одного из отелей на Вознесенском проспекте, сообщает Life.ru.

Автомобиль, на котором передвигался по Северной столице знаменитый американский актёр и исполнитель Джонни Депп, попал в небольшое ДТП.

Авария произошла, когда машина выезжала из внутреннего двора одного из отелей на Вознесенском проспекте. Водитель не смог с первого раза вписаться в поворот и врезался в стену. Немногим позже автомобиль снова продолжил движение.

Актёр в результате произошедшего не пострадал.


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