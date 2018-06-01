Джонни Депп попал в ДТП в Петербурге
Авария произошла, когда машина выезжала из внутреннего двора одного из отелей на Вознесенском проспекте.
Фото : CarsWeek.ru1 июня 2018, 00:36
Авария произошла, когда машина выезжала из внутреннего двора одного из отелей на Вознесенском проспекте, сообщает Life.ru.
Автомобиль, на котором передвигался по Северной столице знаменитый американский актёр и исполнитель Джонни Депп, попал в небольшое ДТП.
Авария произошла, когда машина выезжала из внутреннего двора одного из отелей на Вознесенском проспекте. Водитель не смог с первого раза вписаться в поворот и врезался в стену. Немногим позже автомобиль снова продолжил движение.
Актёр в результате произошедшего не пострадал.
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