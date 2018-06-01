Волонтеры строят 80-летнему жителю Мангистау дом
После неудачных попыток реконструкции времянки волонтёры решили построить новое жилище для семьи.
Фото : Lada.kz1 июня 2018, 00:55
Жителей области приглашают присоединиться к инициативной группе. О том, как можно помочь Сатыбалды Алаеву, жителю села Баянды, рассказал Махмут Куанали, участник волонтёрской группы «Ақтау Қайырымды Жандары», сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
О 80-летнем мужчине, который проживает с сыном в Баянды, волонтеры узнали от односельчан.
- В апреле к нам обратились сельчане с просьбой помочь 80-летнему мужчине. Он проживает со взрослым сыном, который по состоянию здоровья не может работать. У деда проблемы со здоровьем: раз в месяц он стабильно попадает в больницу. Наши ребята два раза привозили им продукты. Но когда мы поняли, что времянка, в которой они проживают, не пригодна для жилья, решили её реконструировать, - говорит Махмут Куанали.
По словам волонтёров, полы во времянке были дырявые, а крыша прохудилась. После неудачных попыток реконструкции времянки волонтёры решили построить новое жилище для семьи.
- Строительство нового домика начали 10 апреля. Прежний дом, где он жил, превратился в большой термитник. В данный момент мы перешагнули экватор строительства: стены воздвигнуты, крышу закрыли, электрический кабель проложен, на днях закончим штукатурку. Однако для завершения строительства нам требуется помощь неравнодушных граждан в приобретении нескольких материалов, - сказал Махмут Куанали.
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