1 июня юные астанчане смогут бесплатно ездить на общественном транспорте
Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.
Фото : Турпром1 июня 2018, 01:01
В связи с празднованием Международного дня защиты детей 1 июня будет организован бесплатный проезд для детей в общественном транспорте столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы и управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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