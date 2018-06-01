1 июня юные астанчане смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.

В связи с празднованием Международного дня защиты детей 1 июня будет организован бесплатный проезд для детей в общественном транспорте столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы и управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!