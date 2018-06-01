Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

1 июня юные астанчане смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.

Фото : Турпром1 июня 2018, 01:01

В связи с празднованием Международного дня защиты детей 1 июня будет организован бесплатный проезд для детей в общественном транспорте столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы и управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты