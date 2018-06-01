Назван соперник Данияра Елеусинова на второй бой в профи

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (1-0, 1 КО) узнал своего соперника по дебютному поединку в Великобритании, сообщает Sports.kz.

Авторитетный портал BoxRec.com информирует, что им станет 30-летний венгр Габор Горбич (24-11, 14 КО). Бой в полусреднем весе будет рассчитан на шесть раундов. Боксеры выступят 6 июня в развлекательном комплексе York Hall в Лондоне (Великобритания) в андеркарде боя Лоуренс Околи (8-0, 6 КО) — Люк Уоткинс (13-0, 9 КО).

Напомним, Данияр Елеусинов дебютировал на профи-ринге 28 апреля в Нью-Йорке (США) в андеркарде поединка Дэниэл Джейкобс — Мацей Сулецки. Также в шестираундовом бою он в третьем раунде победил техническим нокаутом американского боксера Ноа Кидда (3-1-1, 2 КО).