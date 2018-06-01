У сообществ ВКонтакте теперь есть возможность краудфандинга

Через специальный виджет можно посмотреть, сколько денег собрано и как много еще осталось.

У членов сообществ и пабликов "ВКонтакте" появилась возможность в складчину собирать деньги на развитие какого-либо проекта. Жертвовать любую сумму денег можно через новое приложение для краудфандинга "Цели", уже доступное пользователям соцсети, сообщает Вести Hi-tech.

Через специальный виджет можно посмотреть, сколько денег собрано и как много еще осталось, а также узнать число людей, поддержавших ту или иную инициативу. Чтобы заинтересовать подписчиков, администраторы паблика могут прикрепить изображения и видео о проекте в описание.

Деньги можно перечислять при помощи двух платежных сервисов: "Яндекс.Деньги" (принимается оплата с помощью мобильного телефона, банковской карты и кошелька "Яндекса") и CloudPayments (оплата только с помощью банковской карты).

Как сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе компании, "Цели" являются мультиплатформенным приложением. Жертвовать деньги можно как с компьютера, так и мобильного устройства.

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