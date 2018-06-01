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Facebook стал менее популярным

Согласно представленным данным, Reddit сместил Facebook на четвертое место.

Фото : AFP 2018 / Kimihiro Hoshino1 июня 2018, 06:13

Развлекательная платформа Reddit обогнала соцсеть Facebook в списке самых популярных в США сайтов, следует из рейтинга компании Alexa, которая принадлежит Amazon, сообщает РИА Новости.

Согласно представленным данным, Reddit сместил Facebook на четвертое место. Пятое место занял Amazon. В среднем в день пользователи проводят на Reddit чуть больше 15 минут, тогда как на Facebook — почти 11 минут, а на Amazon — семь с половиной минут.

Первые две строчки занимают Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube. На каждом из этих двух сайтов пользователи в среднем проводят по семь и восемь минут ежедневно.

Рейтинг Alexa формируется на основе анализа ежемесячного трафика, учитывая число просмотренных страниц и среднюю посещаемость за день.

Однако в мировом рейтинге Reddit находится на шестой строчке, а Facebook — на третьей.


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