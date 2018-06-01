Лидер КНДР хочет встретиться с Путиным

Ким Чен Ын попросил передать привет Владимиру Путину и всему российскому народу.

На встрече лидера КНДР Ким Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о встрече на высшем уровне.

«В целях развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, достигнута договоренность активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности провести встречу высших руководителей КНДР и России», — заявили в Пхеньяне.

31 мая сообщалось, что Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию. Тот в ответ поблагодарил за приглашение и попросил передать привет Владимиру Путину и всему российскому народу. Также северокорейский лидер поинтересовался здоровьем Путина.

Источник: Lenta.ru

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