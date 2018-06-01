В Акмолинской области 43-летняя женщина скончалась от переохлаждения

Точную причину смерти женщины предстоит установить судмедэкспертам по результатам исследований.

Женщина, предположительно, погибла от холода в Акмолинской области, пишет Sputnik Казахстана.

В селе Макинка Енбекшильдерского района местные жители утром в среду, 30 мая, обнаружили на улице мертвую местную селянку. По предварительным данным, женщина скончалась от общего переохлаждения организма.

"Женщина 1975 года рождения, без семьи, детей нет, проживала одна, действительно умерла. Причины смерти пока неизвестны, заключения медэкспертизы нет", — рассказали в Макинском сельском округе.

Известно, что при жизни женщина злоупотребляла спиртными напитками. По этой причине у нее возникали сложности при трудоустройстве.

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