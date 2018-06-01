Головкину посоветовали перейти в следующий дивизион
1 июня 2018, 08:11
Для Головкина было бы целесообразно прекратить мечтать об объединении всех поясов в 160 фунтах.
Сайт Worldboxingnews.net считает, что Геннадий Головкин в случае срыва второго боя с Саулем Альваресом может либо попытаться стать абсолютным чемпионом в среднем весе, либо подняться на дивизион выше, сообщает Sports.kz.
«Один из возможных путей — стать абсолютным чемпионом, подравшись с Билли Джо Сондерсом. Но тогда Головкину будет нужно разрешение всех организаций, чтобы снова отложить бои с претендентами. Для Головкина было бы целесообразно прекратить мечтать об объединении всех поясов в 160 фунтах и попытаться встретиться с одним из обладателей титулов в 168 фунтах. Джеймс Дигейл, Давид Бенавидес и Хильберто Рамирес будут доступны во второй половине 2018 года, если Головкин по достоинству оценит свои шансы стать чемпионом мира в двух весовых категориях», — пишет сайт.
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