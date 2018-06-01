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Через Google можно читать последние сообщения на телефоне

Судя по всему, запросы каким-то образом запускают функцию показа текстовых сообщений, которая доступна в приложении Google.

Фото : Richard B. Levine / Globallookpress.com1 июня 2018, 08:21

В приложении Google для Android-устройств нашли необычный баг, позволяющий прочитать последнее SMS-сообщение в телефоне. Об этом рассказал пользователь имиджборда Reddit под ником Krizastro.

Владелец смартфона Google Pixel 2 XL заявил, что каждый раз при вводе в поисковую строку запроса «the1975..com» в результатах он видит последние текстовые сообщения на его смартфоне.

«Похоже, это самый странный сбой, с которым я когда-либо сталкивался. Это просто случайное совпадение или происходит что-то другое?» — задался вопросом Krizastro. Другие пользователи смартфонов под управлением Android рассказали, что имеют такие же симптомы. Кроме того, они столкнулись с подобной проблемой, когда пытались произвести поиск по фразам «Vizela viagens», «Izela viagens» и «Zela viagens».

Судя по всему, эти запросы каким-то образом запускают функцию показа текстовых сообщений, которая доступна в приложении Google. Однако неясно, каким образом перечисленные фразы и наборы символов связаны с ее запуском.
При этом юзеры обратили внимание, что поиск в браузере Google Chrome выдает только корректные результаты.

Источник: Lenta.ru


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