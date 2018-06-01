В КешYou появилась новая солистка
Она займет место Элизат, которая выходит замуж.
Фото : instagram.com/keshyou_official1 июня 2018, 08:38
В популярной казахстанской группе КешYou произошли изменения, сообщает Zakon.kz.
Продюсер группы Баян Алагузова в своем Istagram написала о появлении новой солистки. Она займет место Элизат, которая выходит замуж.
"Устала комментировать уходы и приходы солисток, в итоге судьба женщины, в большинстве своём - это создать семью! К нам присоединилась юная, талантливая Акбота, ей 17 лет. Она заменила Элизат, которая скоро выходит замуж, я желаю ей счастья в семейной жизни. А Акботе удачи в творчестве и трудолюбия", - написала Баян.
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