В КешYou появилась новая солистка

Она займет место Элизат, которая выходит замуж.

В популярной казахстанской группе КешYou произошли изменения, сообщает Zakon.kz.

Продюсер группы Баян Алагузова в своем Istagram написала о появлении новой солистки. Она займет место Элизат, которая выходит замуж.

"Устала комментировать уходы и приходы солисток, в итоге судьба женщины, в большинстве своём - это создать семью! К нам присоединилась юная, талантливая Акбота, ей 17 лет. Она заменила Элизат, которая скоро выходит замуж, я желаю ей счастья в семейной жизни. А Акботе удачи в творчестве и трудолюбия", - написала Баян.

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