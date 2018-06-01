Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В КешYou появилась новая солистка

Она займет место Элизат, которая выходит замуж.

Фото : instagram.com/keshyou_official1 июня 2018, 08:38

В популярной казахстанской группе КешYou произошли изменения, сообщает Zakon.kz.

Продюсер группы Баян Алагузова в своем Istagram написала о появлении новой солистки. Она займет место Элизат, которая выходит замуж.

"Устала комментировать уходы и приходы солисток, в итоге судьба женщины, в большинстве своём - это создать семью! К нам присоединилась юная, талантливая Акбота, ей 17 лет. Она заменила Элизат, которая скоро выходит замуж, я желаю ей счастья в семейной жизни. А Акботе удачи в творчестве и трудолюбия", - написала Баян.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты