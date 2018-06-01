Ученые нашли способ продления жизни

Симбиотики — смеси пробиотиков и богатых полифенолами трав — способны увеличить продолжительность жизни и снизить риск развития возрастных заболеваний.

Ученые Университета Макгилл (Канада) показали, что симбиотики — смеси пробиотиков и богатых полифенолами трав — способны увеличить продолжительность жизни и снизить риск развития возрастных заболеваний. Статья исследователей опубликована в журнале Scientific Reports. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Эксперимент был проведен на плодовых мухах Drosophila melanogaster, которые, по словам исследователей, на 70 процентов похожи на млекопитающих с точки зрения организации метаболизма. Насекомых кормили симбиотиками, и продолжительность жизни мух в опытной группе составила 66 дней, что на 26 дней больше, чем срок жизни членистоногих, питающихся обычным образом. Насекомые также в меньшей степени страдали от резистентности к инсулину, воспаления и окислительного стресса.

Симбиотик был приготовлен из микроорганизмов-пробиотиков Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum и Bifidobacteria longum с добавлением TFLA — смеси сухих компонентов растений эмблики (Emblica officinalis), бибхитаки (Terminalia bellirica) и терминалии (Terminalia chebula).

Такой результат может объясняться наличием так называемой оси «кишечник-мозг» — двунаправленной системы связи между мозгом и кишечником. Так, состояние микробиоты в желудочно-кишечном тракте может определять состояние нервной системы и даже влиять на депрессию и развитие старческих нейродегенеративных заболеваний. В то же время исследователи допускают, что симбиотики могут оказать не столь сильный эффект на человека, как на насекомых.

Источник: Lenta.ru

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