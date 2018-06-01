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Власти Уганды ввели налог на соцсети

По словам властей, налог был введен с целью увеличения доходов государства, которые будут направлены на развитие сферы государственных услуг.

Фото : RTR Moldova1 июня 2018, 09:21

Парламент Уганды одобрил закон о введении налога на использование социальных сетей и мобильные денежные транзакции, сообщает РИА Новости.

По данным портала Africa News, пользователи соцсетей, в том числе Facebook, Twitter и WhatsApp, будут вынуждены платить по 200 шиллингов в день (или около 0.027 доллара США). Закон был принят в среду.

По словам властей Уганды, налог был введен с целью увеличения доходов государства, которые будут направлены на развитие сферы государственных услуг.

Как уточняет портал, население Уганды составляет 41 миллион человек, из них 23,6 миллиона являются пользователями мобильных телефонов, 17 миллионов пользуются интернетом.


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