Продуктовые тележки: насколько они чистые и безопасные?

У ритейлера есть целая процедура, согласно которой все тележки без исключения моют один раз месяц экологическим средством, которое убивает все опасные микроорганизмы.

Американские ученые не перестают удивлять своими исследованиями. На этот раз под их прицел попали тележки, с которыми мы ходим по супермаркетам. Каждая тележка, по их мнению, — отдельный микробиологический мир. Но это в США, а как обстоят дела у нас. Об этом рассказали в крупнейшей торговой сети в Казахстане ТОО «Magnum Cash&Carry» передает zakon.kz.

У ритейлера есть целая процедура, согласно которой все тележки без исключения моют один раз месяц экологическим средством, которое убивает все опасные микроорганизмы.

«Процедура обязательная. Но это совсем не значит, что в остальное время тележки стоят грязные. У нас есть сотрудники, которые отвечают за состояние этого оборудования. По мере загрязнения, тележки изымаются и моются в специально отведенном месте», - рассказывает директор Алматинского филиала №7 Лариса Астемирова.

По ее словам, всего в филиале 1250 тележек, 800-850 из них используются в магазине, остальные стоят в подсобном помещении. При изъятии грязных тележек их заменяют чистыми, и никаких неудобств для покупателей при этом нет.

«Наши сотрудники не только моют тележки, но также периодически раскручивают колеса и очищают их, потому что тележки ведь вывозят на улицу. Также стараемся следить и за тем, чтобы маленьких детей не сажали внутрь тележки. Но, к сожалению, родители не всегда относятся к этому с пониманием», - говорит директор магазина.



В Magnum есть специальная система оповещения: по громкой связи объявляют, что детей до трех лет можно посадить на специальное сидение в тележке. Лариса Астемирова отмечает, что при нарушении этого правила сотрудники магазина могут только устно попросить взрослых не сажать ребенка в грязной обуви внутрь тележки.







«Как я уже сказала, наши сотрудники, которые следят за состоянием оборудования, забирают такие тележки и промывают их. Мы очень строго следим за качеством всего торгового оборудования, потому что от этого зависит безопасность и комфорт наших любимых покупателей», - сказала она.

А вот на вопрос об итогах исследования ученых из США, директор магазина улыбнулась и предложила американским коллегам из ритейла приехать в Алматы для обмена опытом.

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