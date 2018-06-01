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Продуктовые тележки: насколько они чистые и безопасные?

У ритейлера есть целая процедура, согласно которой все тележки без исключения моют один раз месяц экологическим средством, которое убивает все опасные микроорганизмы.

Фото : ТОО «Магнум Cash&Carry»1 июня 2018, 09:22

Американские ученые не перестают удивлять своими исследованиями. На этот раз под их прицел попали тележки, с которыми мы ходим по супермаркетам. Каждая тележка, по их мнению, — отдельный микробиологический мир. Но это в США, а как обстоят дела у нас. Об этом рассказали в крупнейшей торговой сети в Казахстане ТОО «Magnum Cash&Carry» передает zakon.kz.

У ритейлера есть целая процедура, согласно которой все тележки без исключения моют один раз месяц экологическим средством, которое убивает все опасные микроорганизмы.

«Процедура обязательная. Но это совсем не значит, что в остальное время тележки стоят грязные. У нас есть сотрудники, которые отвечают за состояние этого оборудования. По мере загрязнения, тележки изымаются и моются в специально отведенном месте», - рассказывает директор Алматинского филиала №7 Лариса Астемирова.

По ее словам, всего в филиале 1250 тележек, 800-850 из них используются в магазине, остальные стоят в подсобном помещении. При изъятии грязных тележек их заменяют чистыми, и никаких неудобств для покупателей при этом нет.

«Наши сотрудники не только моют тележки, но также периодически раскручивают колеса и очищают их, потому что тележки ведь вывозят на улицу. Также стараемся следить и за тем, чтобы маленьких детей не сажали внутрь тележки. Но, к сожалению, родители не всегда относятся к этому с пониманием», - говорит директор магазина.


В Magnum есть специальная система оповещения: по громкой связи объявляют, что детей до трех лет можно посадить на специальное сидение в тележке. Лариса Астемирова отмечает, что при нарушении этого правила сотрудники магазина могут только устно попросить взрослых не сажать ребенка в грязной обуви внутрь тележки.



«Как я уже сказала, наши сотрудники, которые следят за состоянием оборудования, забирают такие тележки и промывают их. Мы очень строго следим за качеством всего торгового оборудования, потому что от этого зависит безопасность и комфорт наших любимых покупателей», - сказала она.

А вот на вопрос об итогах исследования ученых из США, директор магазина улыбнулась и предложила американским коллегам из ритейла приехать в Алматы для обмена опытом.


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