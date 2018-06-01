Абсолютно новый Toyota C-HR выходит на казахстанский рынок

Автомобиль получил пятизвездный рейтинг безопасности от авторитетного агентства Euro NCAP.

Автомобиль, который совмещает в себе несовместимое.

Новая модель Toyota C-HR - Coupe High-Rider, создана, чтобы выделяться. Полноприводный купеобразный кроссовер, который управляется, как легковой автомобиль и отлично чувствует себя в мегаполиса. Урбан-житель, который, впрочем, не боится съезжать с асфальта. Экстерьер играет на эмоциях, а крафтовый интерьер повышает планку сегмента среднеразмерных кроссоверов на новый уровень.

Разве это возможно? Возможно, если это C-HR – настоящий патимейкер, ломающий стереотипы и задающий новые стандарты в сегменте кроссоверов – яркий, стильный, умный, экономичный. Ты уже словил краш от C-HR? Если еще нет, то знакомимся ближе.

АРХИТЕКТУРА

Пятиместный кроссовер Toyota C-HR создан на новой платформе GA-C глобальной архитектуры TNGA, это значит: низкий центр тяжести, комфорт передней и задней независимой подвесок и отточенная управляемость. Главный инженер проекта C-HR Хироюки Коба не отклонялся от философии «Быстрый отклик, прямое взаимодействие и стабильность», которая успешно воплотилась в серийном автомобиле.

Разложим по полочкам.

Быстрый отклик означает способность автомобиля незамедлительно выполнять команды водителя.

Прямое взаимодействие - способность автомобиля выполнять все действия последовательно и в полном соответствии с командами водителя.

Стабильность — это предсказуемость реакций автомобиля независимо от скорости движения и окружающих условий. Одним словом, ты получишь настоящее удовольствие от вождения C-HR.

ДИЗАЙН

Тебе нужны ключи от города? Удивляйся, габаритные размеры (длина - 4360, ширина - 1795, высота - 1565 мм) играют в уникальной лиге, где C-HR – не столь большой, чтобы играть в полноразмерного семейного кроссовера, в то же время оставаясь просторным автомобилем, лишенным тесноты компакт-сегмента.

Внушительный дорожный просвет в 160 мм снимает все «бордюрные» фобии. Дизайн-концепция Sensual Speed-Cross создает эффект движения, даже когда автомобиль статичен на парковке. Экспрессивный дерзкий дизайн в уникальной упаковке – это «годный контент», как сегодня принято говорить. Футуристичные формы кузова, контурный дизайн, многогранные поверхности, граненный бриллиант… много эпитетов можно привести, но проще взглянуть на него и всё станет ясно – перед тобой продукт для креативно мыслящей аудитории, для людей, которые ценят индивидуальность.

В какой-то момент понимаешь, что взгляд цепляется за комбинированную окраску кузова, изящную форму решетки радиатора, драматичную форму передней LED-оптики, скрытые ручки задних дверей, скошенную линию крыши, агрессивный задний спойлер… Есть такие автомобили, которые заставляют обернуться. Toyota C-HR – тот самый случай.

ТЕХНИКА

Малообъемный мотор с характеристиками «большого мальчика»? Это не концептуальная видение, это реальность. 1,2-литровый турбомотор с непосредственным впрыском говорит сам за себя - 115 сил и 185 Нм крутящего момента, доступный уже с 1500 об/мин и сохраняющий данную высокую планку момента вплоть до четырех тысяч оборотов коленвала. Максимальная скорость 180 км/час. Аудитория Toyota C-HR не верит в лошадиные силы, а верит в то что двигает автомобиль, а это крутящий момент. Даунсайзинг-тренд в мире турбомоторов – это экономичность и низкая стоимость налога при высокой мощностной отдаче, доступной с низких оборотов.

Новый смарт-мотор оснащен передовой технологией переключения с цикла Отто на цикл Аткинсона, совмещая несовместимое – экономичность и максимальные динамические и мощностные характеристики.

Да, кстати, за рулем C-HR ты редкий гость на заправках, за это отвечают 6,6 литров на сто километров в смешанном цикле движения. На экономичность также работает бесступенчатая коробка передач (CVT).

Мы живем в Казахстане, тут мы любим полный привод. И новинка доступна исключительно в полноприводном исполнении. В изысканном полноприводном исполнении. Распределение тягового усилия между передней и задней осями исключительно точно контролируется электромагнитной муфтой. В зависимости от условий движения крутящий момент (перед/зад) может варьироваться в соотношении от 100/0 до 50/50. В систему управления включен алгоритм контроля прохождения поворотов Cornering Control, благодаря которому водитель может четко следовать выбранной траектории путем регулировки тягового усилия в зависимости от конкретных дорожных условий.

Система управления распределением крутящего момента Pre-torque Control обеспечивает распределение тягового усилия между передней и задней осями в соотношении 90/10, как только водитель начинает вращать рулевое колесо. Именно поэтому C-HR хватает звезды с неба, гарантируя стабильность на скользких покрытиях, при этом управляется на уровне вышколенных хэтчбеков C-класса.

Добавь к этому 160 мм клиренса и поймешь, что активный образ жизни 365 дней в году – это не обязательно большой кроссовер. Да, C-HR – это умное и в некотором смысле искусное транспортное решение для города и территории вне асфальта.

ИНТЕРЬЕР



В салоне автомобиля удивляет пространство. Многослойная компоновка передней панели, асимметрия центральной консоли, стильные декоративные элементы и вставки в «рояльном лаке» - это новое слово в дизайне интерьера, построенного вокруг водителя. К нему обращены все органы управления включая 8-дюймовый сенсорный дисплей саунд-системы и мультимедии. При этом пассажир первого ряда не обделен доступом к нужным ему кнопкам и переключателям.

Спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой плотно облегают тела седоков. Благодаря тщательному подбору материалов, отделка салона выполнена таким образом, что тактильные ощущения становятся неимоверно приятными.

Особое настроение создает даже такая деталь, как подсветка дверных панелей и подстаканников центрального тоннеля.

ОСНАЩЕНИЕ



C-HR заводится кнопкой пуш-старт – примета современного времени, времени где ключ не обязательно доставать из кармана или рюкзака. Двухзонная климатическая установка уважает комфорт и зону независимости пассажиров. Восьмидюймовый тачскрин мультимедийной системы Toyota Touch, подогрев сидений, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, комбинированная окраска кузова, шесть подушек безопасности… наполнение C-HR удовлетворяет самые взыскательные требования.

Да, и если мы говорим о безопасности, то тут решают только факты - автомобиль получил пятизвездный рейтинг безопасности от авторитетного агентства Euro NCAP.

Новинка казахстанского рынка – шоу-стоппер Toyota C-HR уже доступен для заказа. Автомобили в наличии доступны с середины июня. Уже в первом месяце лета у тебя будет возможность пройти индивидуальной фан-драйв в дилерской сети Toyota и убедиться, что C-HR совмещает в себе несовместимое.

Цена автомобиля варьируется от 9 830 000 до 10 870 000 тенге. О прайсах и доступных комплектациях, более подробно на официальном сайте www.toyota.kz.

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