Холдинг «Байтерек» принял участие в конференции Всемирного банка

В ходе форума А.Куатова представила развернутый доклад о содействии холдинга «Байтерек» развитию жилищной политики в Казахстане и реализации комплексной программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

В Вашингтоне Управляющий директор – член Правления АО «НУХ «Байтерек» Айнур Куатова приняла участие в конференции Всемирного банка по вопросам финансирования жилищного строительства передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

В ходе форума А.Куатова представила развернутый доклад о содействии холдинга «Байтерек» развитию жилищной политики в Казахстане и реализации комплексной программы жилищного строительства «Нұрлы жер». Программа была разработана по поручению Президента Нурсултана Назарбаева в 2016 году с участием Холдинга и интегрировала все ранее действовавшие и новые механизмы поддержки жилищного рынка.

«Реализуя программу «Нұрлы жер», холдинг «Байтерек» формирует систему полного цикла обеспечения доступности жилья для населения Казахстана на рыночной основе – обеспечивает и спрос, и предложение», – подчеркнула Айнур Куатова.

В своем выступлении спикер озвучила ряд конкретных результатов, которых достиг «Байтерек» и его дочерние организации в жилищно-строительной сфере. В частности, одним из ключевых инструментов реализации жилищной политики является Жилстройсбербанк – единственный на постсоветском пространстве финансовый институт, который перенял европейский опыт и начал реализацию системы жилищных строительных сбережений.

«На сегодняшний день доля Жилстройсбербанка на рынке ипотечного кредитования Казахстана составляет 35%. Ежегодно банк финансирует покупку жилья в среднем на сумму 170 миллиардов тенге (520 млн долларов). В 2017 году банк выдал займов на сумму 243 миллиарда тенге (744 млн долларов), что составило три четверти всей ипотеки страны. За весь период своей деятельности финансовый институт помог улучшить жилищные условия более 140 тыс. граждан Казахстана, выдав займов на сумму порядка 850 миллиардов тенге (2,6 млрд долларов)», – сообщила А. Куатова.

Также была отмечена работа Казахстанской ипотечной компании, через которую у банков второго уровня за весь период деятельности выкуплено 62,6 тыс. ипотечных займов на сумму 212 млрд тенге (647 млн долларов), выдано 1,4 тыс. ипотечных займов и одобрено к субсидированию 3 тыс. заявок. Кроме того, представлены механизмы работы Фонда гарантирования жилищного строительства, Фонда «Даму» и АО «Байтерек девелопмент».

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