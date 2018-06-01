Назначен новый руководитель АДГСПК РК по Костанайской области

Приказом председателя АДГСПК Алика Шпекбаева руководителем территориального департамента Агентства по Костанайской области назначен Салауат Муксимов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

С 2016 года Салауат Муксимов занимал должность директора департамента антикоррупционной политики центрального аппарата Агентства. В компетенцию указанного департамента входят вопросы превенции коррупции, проведение антикоррупционного мониторинга и анализа коррупционных рисков.

Приобретенные навыки, стратегическое видение и успешный опыт работы в сфере реализации антикоррупционной политики государства позволят Салауату Муксимову применить их на региональном уровне и эффективно использовать профессиональный потенциал.

Справочно: Салауат Муксимов родился в 1980 году в Атырауской области.

В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист». Также является выпускником Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, доктор PhD в сфере государственного и местного управления.

Трудовую деятельность начал в 2001 году преподавателем Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Имеет опыт работы в Сенате Парламента Республики Казахстан.

С 2013 по 2014 годы работал руководителем Управления внутренней политики Северо-Казахстанской области.

До назначения на должность директора департамента антикоррупционной политики АДГСПК Салауат Муксимов прошел необходимые ступени карьерной лестницы в Агентстве, занимая должности главного инспектора, а затем и руководителя управления в указанном департаменте.