В составе алматинского «Нұр Отана» проведены изменения

В целях усиления контроля за реализацией «5 социальных инициатив Президента» Бюро городского филиала партии избрало нового председателя Комиссии Партийного контроля. Им стал депутат маслихата, заместитель председателя алматинского филиала партии «Нұр Отан» Станислав Канкуров,сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В новый состав Комиссии партийного контроля и Совета по противодействию коррупции вошли Қазақстанның Еңбек ері Аягуль Миразова, председатель первичной партийной организации филиала «Казақстан темір жолы» Аскар Шукирбеков, депутат маслихата и директор «Юником бизнес групп» Вячеслав Банщиков, представитель «Astana group» Айдын Султанов.

Комиссия партийного контроля и Совет по противодействию коррупции при городском «Нұр Отане» занимают особое место в системной реализации партийных Программ и проектов. В состав этих общественных институтов входят авторитетные и инициативные жители города, среди которых депутаты маслихата, представители общественных объединений, НПО, средств массовой информации, ветераны и предприниматели.