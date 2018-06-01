В ЮКО в этом году 100 детям, оставшимся без попечения родителей, предоставят образовательные гранты

На сегодня в регионе проживают около 3 млн человек, из них 1 млн. 240 тысяч - граждане моложе 18 лет.

В Южно-Казахстанской области накануне 1 июня – Международного дня защиты детей прошло мероприятие «Пусть всегда будет солнце». На праздничном мероприятии подарки вручили около 350 воспитанникам детских домов передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Аким области Жансеит Туймебаев приняв участие в мероприятии, поздравил детей с этим знаменательным событием.

«В своих выступлениях Глава государства подчеркивает, что государство заботится о каждом ребенке. В этом направлении, в области в 2016-2017 годах, в рамках государственной программы было предоставлено жилье 142 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году еще 90 детей отпразднуют новоселье. Также, воспитанникам детских домов ежегодно выделяются гранты акима области для получения образования в высших учебных заведениях. К примеру, в прошлом году было выделено 95 грантов, а в этом году будет выделено 100 грантов. Будьте образованы! Я уверен, что вы станете достойными гражданами нашей страны», - сказал Ж.Туймебаев.

Кроме того, глава региона наградил благодарственным письмами десятерых учеников детских домов, ставших победителями различных конкурсов. Помимо этого, всем присутствующим на мероприятии детям подарили игрушки и билеты в кино, а 50 детей получили билеты на 3-х дневную экскурсию в Астану.

Наряду с этим, в ходе мероприятия для детей накрыли праздничный стол и организовали концертную программу. Также, в зоне отдыха Жайлаукол дети покатались на аттракционах и приняли участие в традиционном конкурсе рисования на асфальте.

Стоит отметить, на сегодня в регионе проживают около 3 млн человек, из них 1 млн. 240 тысяч - граждане моложе 18 лет. Вместе с тем, в области насчитывается 2648 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2068 из которых состоят на учете в органах опеки и попечительства, а 184 детей переданы на патронатное воспитание, 349 детей воспитываются в детских домах.

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