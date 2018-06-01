Льготникам Астаны дали последний шанс на получение именных транспортных карт

Сроки, отведенные на получение, вновь перенесли до 1 июля.

Аким Астаны Асет Исекешев продлил время, отведенное на получение именной транспортной карты гражданами льготной категории до 1 июля, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Аstana LRT.

"С внедрением электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте (ЭСОП), граждане льготной категории, зарегистрированные в Астане, должны получить именные транспортные карты для бесплатного проезда. С 1 января 2018 года система ЭСОП была установлена во всех автобусах города, следовательно, пользоваться общественным транспортом бесплатно льготники должны, имея на руках транспортные карты", - сообщила директор департамента по связям с общественностью в ALRT Науат Азанбаева.

Сегодня льготные транспортные карты получило около 88 тысяч льготников. При этом более 28 тысяч человек не успели оформить документ. В акимате отметили, что указанный срок не подлежит повторному продлению.

Граждане льготной категории смогут пользоваться правом бесплатного проезда, предъявляя кондуктору бумажные пенсионные удостоверения, еще месяц, после чего они должны получить именные транспортные карты и в обязательном порядке регистрировать свои поездки, прикладывая карты к валидатору, входя в автобус.

Ранее возможность пользоваться правом бесплатного проезда была продлена до 1 июня. Для получения именных транспортных карт, жителям необходимо оставить заявку онлайн на официальном сайте ТОО "Астана LRT", и после получения ответа, забрать ее в специализированной кассе по адресу улица Кажымукана, 14.

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