Малый бизнес набирает обороты: количество работающих компаний в секторе достигло 140 тысяч

По итогам апреля бизнес-регистр страны зафиксировал почти 140 тысяч малых активных компаний - на 0,4% больше, чем в марте и сразу на 8,1% больше, чем год назад.

Ключевой регион - драйвер активности малого бизнеса - Астана: сразу +30,9% год-к-году и +1,5% за месяц, до 18 тысяч работающих компаний.

Наиболее значительное скопление активного малого бизнеса все еще приходится на финансовый центр, однако их количество в Алматы за месяц сократилось: минус 0,3%. Впрочем, в годовой динамике отмечен рост - на 5,1%, до 32 тысячи компаний - это 22,9% от РК.

Примечательно, при этом, что банки не спешат кредитовать активно развивающийся малый бизнес. Так, объем кредитов в отрасль сократился за месяц на 0,1%, а год-к-году - сразу на значительные 10,9%, до 2,7 трлн тг.

Наибольший отток кредитования малого бизнеса отмечен в южной столице - на 1,3% за месяц и сразу 13,8% - за год, до 1,3 млрд тг. Впрочем, это все еще 46,7% от РК.