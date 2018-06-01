Заказать документы на ребенка можно с мобильного телефона

С момента запуска данной услугой уже воспользовались 65374 мам по всему Казахстану, которым не пришлось идти в ЦОН или заходить на портал egov.kz.

В Казахстане полгода назад была запущена услуга «Рождение ребёнка» в проактивном формате, благодаря которой посредством SMS-сообщений, мама новорожденного, не выходя из роддома, могла оформить и получить свидетельство о рождении ребенка, подать заявку на выплату пособия, присвоить ИИН ребёнку и поставить его в очередь в детский сад, сообщает Zakon.kz.

С момента запуска данной услугой уже воспользовались 65374 мам по всему Казахстану, которым не пришлось идти в ЦОН или заходить на портал egov.kz.

«Благодаря интеграции информационных систем, проводимой АО «НИТ», заявления на регистрацию рождения новых граждан поступают автоматически, и сегодня, чтобы воспользоваться проактивными услугами, достаточно привязать номер мобильного телефона к ИИН в личном кабинете портала egov.kz, а всё остальное система уже сделает сама. С момента запуска данной услуги SMS-сообщения с поздравлениями и предложением получить услугу получили 121230 мам. После отправки личных данных посредством SMS, им остается только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом» - рассказал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов.

Сразу после того, как ребенок появляется на свет, в роддоме, в электронную базу министерства здравоохранения РК вносится факт о рождении. После чего в автоматическом режиме, родителям, у которых номер мобильного телефона привязан к ИИН в личном кабинете egov.kz, поступает SMS-сообщение с поздравлением и с предложением получить государственную услугу по регистрации рождения малыша.

Родители в ответном SMS-сообщении направляют полное Ф.И.О. ребенка и получают сообщение, в котором будет указан адрес, где они могут забрать готовое свидетельство о рождении.

Также посредством SMS запрашивается номер счета и автоматически оформляется заявка на назначение единовременного пособия.

Третьим шагом при отправке SMS-ответов является оформление ребенка в очередь на детский сад.

По данным НИТ, проактивным способом в период с 29 декабря 2017 г. по 31 мая 2018 г. на регистрацию рождения было подано 36 826 заявок, на получение пособий по рождению ребенка – 8 208 заявок, на постановку в очередь в детский сад – 11 809 заявок.

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