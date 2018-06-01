РКА. Ответ на публикацию Министерства юстиции

В очередной раз Министерство юстиции распространило на информацционном портале tengrinews.kz информацию, в негативном свете характеризующую адвокатское сообщество. В данном случае материал называется «Минюст РК заявил о нарушениях этики при выборах председателей коллегий адвокатов».

Предпримем еще одну попытку донести до регулирующего органа необходимость перехода от информационной войны к конструктивной совместной работе во благо получателей юридической помощи.

В материале Минюст снова обращает внимание на то, что в ходе сверок по вынесенным судами и правоохранительными органами постановлениям об оплате юридической помощи установлено несоответствие фактически отработанного времени адвокатами и дублирование времени на оказание юридической помощи. По словам Министерства, в соответствии с Правилами оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, за достоверность указанных сведений в заявлении об оплате несет ответственность сам адвокат, а проверку отчетов осуществляет Коллегия адвокатов.

Это все верно. Но почему-то Минюст забыл в материале указать, что в соответствии с упомянутыми правилами территориальный орган юстиции обязан проводить проверку обоснованности и достоверности заявки Коллегии адвокатов на оплату юридической помощи и приложенных к ней документов, и производит перечисление сумм оплаты только в случае положительных результатов данной проверки.

Как мы понимаем, таких проверок за все время не проводилось. В первый раз были инициированы Министерством только в период, когда началась дискуссия по поводу проекта Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

Действительно нарушения со стороны адвокатов в ходе оказания гарантированной государством юридической помощи имели место быть. Многие адвокаты понесли за это ответственность. И мы их совершенно не оправдываем. Если адвокаты злостно нарушали закон, то они должны ответить за это вплоть до лишения адвокатского статуса. Ведь это повлекло или могло повлечь лишение граждан права на получение необходимой им квалифицированной юридической помощи. Такие действия несовместимы с адвокатским статусом.

Но почему данная ситуация рассматривается однобоко? Ведь у Министерства юстиции гораздо больше инструментов для проверки обоснованности представленных постановлений следователей и судов, а также документов, на основании которых сделана заявка на оплату. Председатели коллегий адвокатов в силах проверить только соответствие документов на полноту и наличие всех необходимых приложений.

Из сложившейся ситуации нами сделаны необходимые уроки и выводы. Мы в рамках проекта «Е-адвокатура» переводим в электронную форму процедуру приема, распределения заявок на оказание юридической помощи и формирования отчетности по ней.

Вопросы совершенствования системы гарантированной юридической помощи не раз были предметом обсуждения на круглых столах, конференциях и семинарах проводимых с участием адвокатов и других негосударственных организаций. Коллегиями адвокатов также регулярно проводится разъяснительная работа о порядке оформления заявлений на оплату за счет бюджетных средств. Для достижения положительных результатов такой разъяснительной работы Республиканской коллегией адвокатов рекомендовано приглашать в случаях необходимости представителей органов, ведущих уголовный процесс.

В своем материале Министерство юстиции видит решение проблем в организации публичного обсуждения сложившейся ситуации, мы готовы к этому.

Однако в данном случае следует обсудить также и ответственность сотрудников органов юстиции, судебного корпуса и правоохранительных органов, т.е. ответственность всех сторон, вовлеченных в процесс обеспечения граждан юридической помощью, не перекладывая эту ответственность ни на кого. Это будет единственно верным и правильным.

Пресс-служба РКА