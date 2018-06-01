СК - Фармация: отгрузка лекарств в медорганизации за май месяц завершена

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берик Шарип на брифинге в Службе центральных коммуникаций посвященной вопросам бесплатного амбулаторного лекобеспечения.

В мероприятии также приняли участие Председатель Комитета фармации МЗ РК Людмила Бюрабекова, первый заместитель генерального директора Национального центра экспертизы лексредств Арнур НУРТАЕВ и руководитель Центра рационального использования лексредств и медтехнологий РЦРЗ Адлет ТАБАРОВ.

По словам Берика Шарипа, по состоянию на текущий момент практически полностью завершена плановая отгрузка лекарств в медорганизации за май месяц, в ряде регионов началась отгрузка уже июньской потребности в препаратах. Всего по стране по состоянию на 30 мая отгружено медикаментов на 74 млрд. тенге. В том числе, для стационарной помощи отгрузка медикаментов за пять месяцев текущего года осуществлена на 99% (на сумму 34,2 тенге), а для амбулаторного лекарственного обеспечения - на 97% (на сумму 39,8 млрд. тенге).

«Список медикаментов для амбулаторного лекобеспечения включает 504 наименования лекарств и медизделий. «К настоящему моменту из них закуплено 437 наименований. Ряд наименований не закуплен ввиду завершения срока действия регистрационных удостоверений, снятия с производства и отсутствия потребности от медицинских организаций. При этом нужно отметить, что среди незакупленных препаратов все наименования взаимозаменяемы с закупленными» - добавил и.о. председателя правления ТОО «СК-Фармация».

В своем выступлении Председатель Комитета фармации МЗ РК Людмила Бюрабекова проинформировала о выделяемых государством средствах для лекобеспечения казахстанцев. «Бюджет, выделяемый государством на бесплатное лекобеспечение, ежегодно возрастает. Всего для лекобеспечения казахстанцев в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи в 2018 году выделено 200,2 млрд. тенге, в том числе, для амбулаторного лекарственного обеспечения - 124,7 млрд. тенге».

Также Людмила Бюрабекова рассказала, при каких заболеваниях пациенты могут рассчитывать на бесплатное амбулаторное лекарственное обеспечение. По ее словам, всего таких заболеваний в списке более 40, и по каждому из них есть определенные препараты, которые пациенты, состоящие на диспансерном учете, могут получать бесплатно.

Помимо этого, Председатель Комитета фармации МЗ РК озвучила и причины недообеспечения пациентов лексредствами. «Централизация амбулаторного лекарственного обеспечения наглядно выявила, что далеко не все медицинские организации ведут строгий учет своих диспансерных пациентов. В связи с этим формируются некорректные заявки, и в результате, несмотря на то, что отгрузка медикаментов осуществляется по графику, по-прежнему не все пациенты своевременно обеспечиваются лекарствами», - отметила она.

О международном опыте, принятом на вооружение для устранения перебоев в лекобеспечении, рассказал руководитель Центра рационального использования лексредств и медтехнологий РЦРЗ Адлет Табаров.

Вместе с тем, первый заместитель гендиректора НЦЭЛС Арнур Нуртаев сообщил, что все препараты, закупаемые для бесплатного амбулаторного лекобеспечения зарегистрированы в РК, то есть получили заключение об их эффективности и безопасности. Он также порекомендовал как пациентам, так и лечащим врачам, в случае выявления побочных действий препаратов, обязательно заполнять соответствующую форму на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств.