Внучка Олега Стриженова решила сделать крестной своего ребенка Диану Шурыгину

Пользователи соцсетей осудили Александру Холошилову за подобный выбор крестной мамы.

В марте внучка советского актёра Олега Стриженова - Александра Холошилова - стала мамой. На роль крёстной матери она предложила скандально известную Диана Шурыгину, которая стала прославилась после того, как рассказала о своём изнасиловании во время вечеринки на даче, пишет life.ru.

"Сегодня тебе два месяца, мой родной. Как ты изменился с момента появления на свет. Я очень радуюсь твоим достижениям. Мы вместе с тобой, малыш, пройдём все испытания, какие бы они ни были. Мы очень любим тебя, наша крошка. Надеюсь, что всё-таки тётя Диана станет твоей крёстной. Расти, сынок, и радуй нас всех!" - подписала внучка Стриженова фотографию, где Шурыгина держит на руках ребёнка.

Как и ожидалось, под постом пользователи социальных сетей моментально осудили Александру за выбор крестной. Александра Холошилова - дочь актрисы и телеведущей Натальи Стриженовой.

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