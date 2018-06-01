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Синий кит впервые в истории появился в Красном море

Красное море не является обычной средой обитания этого млекопитающего.

Фото : соцсети 1 июня 2018, 11:14

Министерство экологии Египта впервые за историю наблюдений зафиксировало появление синего кита в Красном море в районе залива Акаба, сообщает РИА Новости.

Министр экологии Халед Фахми распорядился отслеживать и фиксировать передвижения кита.

В министерстве подчеркнули, что Красное море не является обычной средой обитания этого млекопитающего.

"Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря", — отмечается в документе.

При этом экологи заверяют, что появление кита вблизи египетского побережья не представляет угрозы, однако приближаться к нему слишком близко не стоит. "Этот вид не является хищным, он не представляет угрозу и не нападает на людей, но предпочтительнее все-таки держаться на расстоянии", — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что речь идет о виде, который может достигать 24 метров в длину.


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