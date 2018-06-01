На отдых нет времени: как выглядел рабочий график Нурсултана Назарбаева в мае

В прошлом месяце рабочий график главы государства был весьма насыщенным.

В течение мая на официальном сайте Akorda.kz было опубликовано 51 информационное сообщение о деятельности Президента Казахстана. Сегодня Zakon.kz при помощи пресс-службы Президента, предлагает вспомнить самые яркие и масштабные события из рабочего графика Главы государства.

Помимо встреч и совещаний в Акорде, Нурсултан Назарбаев совершил 2 рабочие поездки по Казахстану – в Алматы и Западно-Казахстанскую область, а так же рабочий визит в Алматинскую область.

Кроме того, совершил рабочий визит в Российскую Федерацию и принял участие в заседании Высшей Евразийской экономической комиссии, состоявшейся в Сочи.

Вместе с рядовыми казахстанцами Нурсултан Назарбаев принимал непосредственное участие в народных гуляниях и торжествах, посвященных Дню единства народа Казахстана и посетил новую футуристическую мечеть в Астане.

Глава государства также принял участие в церемонии вручения высших воинских и специальных званий, присутствовал на боевом параде посвященном Дню защитника отечества и принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу славы.

Нельзя не отметить и участие главы государства в Астанинском экономическом форуме «Global Challenges Summit 2018», а так же в церемонии открытия выставки «KADEX-2018».

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