В Кокшетау у 10-месячной девочки подозревают менингит

Врачи ждут результатов анализов, чтобы окончательно выставить диагноз девочке.

В Кокшетау 10-месячный ребенок госпитализирован с подозрением на менингит, но лабораторного подтверждения нет, сообщили Sputnik в областной детской больнице.

"Десятимесячная девочка была доставлена из района Биржан Сал ночью 30 мая. Находится в реанимации, состояние крайне тяжелое. На основании клинических данных под вопросом выставлен диагноз "менингоковая инфекция", но лабораторно еще не подтвержден, ждем анализов", — рассказала заместитель главного врача Акмолинской областной больницы Татьяна Бишораева.

Ребенок заболела три дня назад. У малышки была сыпь – атопитический дерматит. Мать мазала пораженную кожу мазью, но девочке стало хуже. Скорая помощь отвезла ребенка в больницу.

"Сразу был созван консилиум, идет консультация с республиканскими врачами", — добавил собеседник.

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